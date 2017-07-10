МИГ-15 на #BRAYAIRDISPLAY – Авиашоу в Брее

Breitling Wingwalkers - воздушные акробаты выполня­ют свои синхронные балетные па в воздухе и в полете, располагаясь на плоскости крыла самолета. Breitling Wingwalkers используют бипланы 1940-х годов Boeing Stearman. Эта группа – единственная в мире и уже сделала себе имя, дав бесчисленное множество выступлений в Европе и на других континентах.

Patrouille Tranchant – Французская пилотажная группа из Бретани, летает на самолетах Fouga

Royal Jordanian Falcons – королевские соколы из Иордании на пилотажных самолетах Extra-300, одна из самых опытных пилотажных групп в мире. Команда была сформирована в 1976 году с миссией содействия миру и дружбы посредством искусства и авиации

F-18 испанских ВВС – впервые испанская группа выступит в Брее. Боевые самолеты пилотируют капитаны Эрреро и Агулло, с авиабазы в Сарагосе

Летающая лодка Catalina – легендарное оружие Второй мировой войны, успешно применяемое войсками союзников против нацистских подводных лодок.

The Triggs – пилотажная группа на бипланах Pitts Specia lS-1D

The Irish Air Corps – выступление группы ВВС Ирландии

Black Knights – парашютисты сил самообороны Ирландии

Irish Historic FlightFoundation – группа ирландских любителей исторических реконструкций на самолетах IOLAR и Chipmunk

The Ravens – британская пилотажная группа на самолетах RV-4

Irish Coast Guard– показательные выступления

The Viggen & Draaken– пилоты шведских ВВС на исторических самолетах Viggen и Draken производства Saab

The Blades– британская пилотажная группа – ветеранов Королевских ВВС на самолетах ExtraEA-300s.

Irish Parachute Club– выступление ирландских тренеров по парашютному спорту

Aer Lingus 321 – новинка ирландского авиаперевозчика Аэробус 321 и легендарный DC-3 – первый коммерческий самолет ирландского национального авиаперевозчика.

Кроме этого на набережной – ярмарка и аттракционы, выставка военной и авиационной техники, прогулки на вертолете вокруг залива и многое другое.

Подробности на сайте: http://brayairdisplay.com