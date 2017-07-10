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МИГ-15 на #BRAYAIRDISPLAY – Авиашоу в Брее

МИГ-15 на #BRAYAIRDISPLAY – Авиашоу в Брее

#BRAYAIRDISPLAY – Авиашоу в Брее

Когда: Суббота 22 и воскресенье 23 июля. Начало полетов 12.00

Где: Bray seafront, Bray, Co. Wiklow

Breitling Wingwalkers - воздушные акробаты выполня­ют свои синхронные балетные па в воздухе и в полете, располагаясь на плоскости крыла самолета. Breitling Wingwalkers используют бипланы 1940-х годов Boeing Stearman. Эта группа – единственная в мире и уже сделала себе имя, дав бесчисленное множество выступлений в Европе и на других континентах.

 Breitling Wingwalkers

Patrouille Tranchant – Французская пилотажная группа из Бретани, летает на самолетах Fouga

Patrouille Tranchant

Royal Jordanian Falcons – королевские соколы из Иордании на пилотажных самолетах Extra-300, одна из самых опытных пилотажных групп в мире. Команда была сформирована в 1976 году с миссией содействия миру и дружбы посредством искусства и авиации

F-18 испанских ВВС – впервые испанская группа выступит в Брее. Боевые самолеты пилотируют капитаны Эрреро и Агулло, с авиабазы в Сарагосе

Летающая лодка Catalina – легендарное оружие Второй мировой войны, успешно применяемое войсками союзников против нацистских подводных лодок.

The Triggs – пилотажная группа на бипланах Pitts Specia lS-1D

The Irish Air Corps – выступление группы ВВС Ирландии

Black Knights – парашютисты сил самообороны Ирландии

Irish Historic FlightFoundation – группа ирландских любителей исторических реконструкций на самолетах IOLAR и Chipmunk

Irish Historic FlightFoundation

The Ravens – британская пилотажная группа на самолетах RV-4

TheRavens 

Irish Coast Guardпоказательные выступления

The Viggen & Draaken– пилоты шведских ВВС на исторических самолетах Viggen и Draken производства Saab

The Viggen Draaken 

The Blades– британская пилотажная группа – ветеранов Королевских ВВС на самолетах ExtraEA-300s.

TheBlades

Irish Parachute Club– выступление ирландских тренеров по парашютному спорту

Aer Lingus 321 новинка ирландского авиаперевозчика Аэробус 321 и легендарный DC-3 – первый коммерческий самолет ирландского национального авиаперевозчика.

Aer.lingus.a321 200 

Кроме этого на набережной – ярмарка и аттракционы, выставка военной и авиационной техники, прогулки на вертолете вокруг залива и многое другое.

Подробности на сайте: http://brayairdisplay.com

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Опубликовано в Афиша
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