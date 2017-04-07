Наша афиша 2017

Что: Океан Ельзи
Где: The Wright Venue South Quarter, Airside Retail Park Swords, Co. Dublin
Когда: воскресенье, 9 апреля 2017 года 19.00-22.00
Организатор: Dublin City Events
Билеты: €35 https://www.eventbrite.ie/e/okean-elzy-dublin-2017-tickets-30324461280
Информация: https://www.facebook.com/events/1214606118625479/
Что: Дмитрий Хворостовский (баритон) Илья Ивари (фортепиано)
Где: В главном зале National Concert Hall, Дублин
Когда: суббота, 29 апреля 2017 года. Начало 20.00.
Билеты: €77.50, €65, €55 (€44.50 choir balcony)
https://www.nch.ie/Online/Dmitri-Hvorostovsky-29Apr17
Программа включает произведения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского и Штрауса.
Май 2017
Что: Павел Воля
Где: The Helix Theatre, Dublin
Когда: суббота, 06 мая 2017 года. Начало в 19:00
Организатор: MCA Events
Информация: https://www.facebook.com/events/1630970273873214/
Что: Соревнования на Кубок «Нашей газеты» по страйкболу
Где: полигон Коса-2, Координаты полигона GPS: 53.378330 -6.333513.
Когда: суббота, 06 мая 2017 года. Начало в 8:30
Организатор: Клуб активного отдыха «Коса».
Информация: www.facebook.com/events/288609304893594/
Что: Премьера балета «Часовщик» («The Watchmaker”)
Где: Olympia theatre, Dublin
Когда: пятница, 5 Мая 2017 года. Начало в 19.30
Билеты: box-office: 0818 719 330 или 01 679 3323
Ticketmaster.ie
Что: Михаил Жванецкий.
Где: Olympia Theatre, Dublin
Когда: среда 10 мая 2017 года. Начало 20.00.
Организатор: MCD
Билеты €55
http://www.olympia.ie/whats-on/mikhail-zhvanetsky/
Что: Юрий Шатунов
Где: The Wright Venue South Quarter, Airside Retail Park Swords, Co. Dublin
Когда: суббота, 27 мая 2017 года 19.00-22.00
Организатор: Zavedenie
Билеты от €42.47 https://www.eventbrite.ie/e/juri-shatunov-in-dublin-tickets-31166736548
Информация: https://www.facebook.com/events/579613295557543/
Что: Московский симфонический оркестр.
Где: В главном зале National Concert Hall, Дублин
Когда: вторник, 30 мая 2017 года. Начало 20.00.
Билеты €65, €57.50, €44.50 (€32.50 choirbalcony)
https://www.nch.ie/Online/Moscow-Philharmonic-30May17
Дирижер: Юрий Симонов, солист: Фредди Кемп (FreddyKempf) (фортепиано)
Санкт Петербургский филармонический оркестр исполнит произведения Чайковского, Рахманинова и Прокофьева.
Июнь 2017
Что: Би-2
Где: The Wright Venue South Quarter, Airside Retail Park Swords, Co. Dublin
Когда: суббота, 10 июня 2017 года. Начало 20.00
Организатор: MCA Events
Информация: https://www.facebook.com/events/224932951286317/
Сентябрь 2017
Что: Дмитрий Дюжев в спектакле "Свободная любовь"
Где: Olympia Theatre, Dublin
Когда: суббота, 30 сентября 2017 года. Начало 20.00
Организатор: MCA Events
Информация: https://www.facebook.com/events/1970701613212127/
Октябрь 2017
Что: Группа «Сплин»
Где: The Academy, 57 Abbey Street Middle, North City, Dublin 1
Когда: пятница, 20 октября. Начало 20.30
Организатор: Дарья Епишкова //vk.com/write?email=Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра." target="_blank">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Билеты: http://www.ticketmaster.ie/venueartist/198465/1007823
Информация: https://vk.com/event142469296 или https://www.facebook.com/СПЛИН-2010-Дублин-471942346263287/
Ноябрь 2017
Что: А. Ревва и М.Галустян в Дублине!
Где: The Helix Theatre, Dublin
Когда: воскресенье, 5 ноября 2017 года. Начало 19.00
Организатор: MCA Events
Информация: https://www.facebook.com/events/1225712547544627/
Что: 3-й детский театральный фестиваль «Дружная планета»
Где: The Mill Theatre, Dublin
Когда: воскресенье 12 ноября 2017 года. Начало в 11.00
Информация и билеты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Декабрь 2017
Что: Гоша Куценко, А. Самойленко в спектакле «Дон Джованни»
Где: The Helix Theatre, Dublin
Когда: пятница, 5 ноября 2017 года. Начало 19.00
Организатор: MCA Events
Информация: https://www.facebook.com/events/1318870234872979/
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