Наша афиша 2017

Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии

Что: Океан Ельзи

Где: The Wright Venue South Quarter, Airside Retail Park Swords, Co. Dublin

Когда: воскресенье, 9 апреля 2017 года 19.00-22.00

Организатор: Dublin City Events

Билеты: €35 https://www.eventbrite.ie/e/okean-elzy-dublin-2017-tickets-30324461280

Информация: https://www.facebook.com/events/1214606118625479/

Что: Дмитрий Хворостовский (баритон) Илья Ивари (фортепиано)

Где: В главном зале National Concert Hall, Дублин

Когда: суббота, 29 апреля 2017 года. Начало 20.00.

Билеты: €77.50, €65, €55 (€44.50 choir balcony)

https://www.nch.ie/Online/Dmitri-Hvorostovsky-29Apr17

Программа включает произведения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского и Штрауса.





Май 2017

Что: Павел Воля

Где: The Helix Theatre, Dublin

Когда: суббота, 06 мая 2017 года. Начало в 19:00

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/1630970273873214/

Что: Соревнования на Кубок «Нашей газеты» по страйкболу

Где: полигон Коса-2, Координаты полигона GPS: 53.378330 -6.333513.

Когда: суббота, 06 мая 2017 года. Начало в 8:30

Организатор: Клуб активного отдыха «Коса».

Информация: www.facebook.com/events/288609304893594/

Что: Премьера балета «Часовщик» («The Watchmaker”)

Где: Olympia theatre, Dublin

Когда: пятница, 5 Мая 2017 года. Начало в 19.30

Билеты: box-office: 0818 719 330 или 01 679 3323

Ticketmaster.ie

Что: Михаил Жванецкий.

Где: Olympia Theatre, Dublin

Когда: среда 10 мая 2017 года. Начало 20.00.

Организатор: MCD

Билеты €55

http://www.olympia.ie/whats-on/mikhail-zhvanetsky/

Что: Юрий Шатунов

Где: The Wright Venue South Quarter, Airside Retail Park Swords, Co. Dublin

Когда: суббота, 27 мая 2017 года 19.00-22.00

Организатор: Zavedenie

Билеты от €42.47 https://www.eventbrite.ie/e/juri-shatunov-in-dublin-tickets-31166736548

Информация: https://www.facebook.com/events/579613295557543/

Что: Московский симфонический оркестр.

Где: В главном зале National Concert Hall, Дублин

Когда: вторник, 30 мая 2017 года. Начало 20.00.

Билеты €65, €57.50, €44.50 (€32.50 choirbalcony)

https://www.nch.ie/Online/Moscow-Philharmonic-30May17

Дирижер: Юрий Симонов, солист: Фредди Кемп (FreddyKempf) (фортепиано)

Санкт Петербургский филармонический оркестр исполнит произведения Чайковского, Рахманинова и Прокофьева.

Июнь 2017

Что: Би-2

Где: The Wright Venue South Quarter, Airside Retail Park Swords, Co. Dublin

Когда: суббота, 10 июня 2017 года. Начало 20.00

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/224932951286317/

Сентябрь 2017

Что: Дмитрий Дюжев в спектакле "Свободная любовь"

Где: Olympia Theatre, Dublin

Когда: суббота, 30 сентября 2017 года. Начало 20.00

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/1970701613212127/

Октябрь 2017

Что: Группа «Сплин»

Где: The Academy, 57 Abbey Street Middle, North City, Dublin 1

Когда: пятница, 20 октября. Начало 20.30

Организатор: Дарья Епишкова //vk.com/write?email=Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. " target="_blank">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Билеты: http://www.ticketmaster.ie/venueartist/198465/1007823

Информация: https://vk.com/event142469296 или https://www.facebook.com/СПЛИН-2010-Дублин-471942346263287/

Ноябрь 2017

Что: А. Ревва и М.Галустян в Дублине!

Где: The Helix Theatre, Dublin

Когда: воскресенье, 5 ноября 2017 года. Начало 19.00

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/1225712547544627/

Что: 3-й детский театральный фестиваль «Дружная планета»

Где: The Mill Theatre, Dublin

Когда: воскресенье 12 ноября 2017 года. Начало в 11.00

Информация и билеты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Декабрь 2017

Что: Гоша Куценко, А. Самойленко в спектакле «Дон Джованни»

Где: The Helix Theatre, Dublin

Когда: пятница, 5 ноября 2017 года. Начало 19.00

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/1318870234872979/

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