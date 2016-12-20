Russian Ireland

Switch to desktop

Театр в кино: «Анна Каренина»

Театр в кино: «Анна Каренина»

Постановка «Академического театра им. Вахтангова». В ролях: Ольга Герман, Евгений Князев, Дмитрий Соломыкин, Валерий Ушаков, Мария Волкова и др.

Что: Театр в кино: «Анна Каренина»

Где: Movies@Dundrum, Movies@Gorey, Movies@Swords, SGC Dungarvan

Когда: четверг, 19 января 2017 года. Начало 20.30

Организаторы: Stage Russia

Информация и билеты: www.specticast.com

Прочитано 1445 раз
Опубликовано в Афиша
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Наша афиша 2017

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version