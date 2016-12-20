Что: Театр в кино: «Анна Каренина»
Где: Movies@Dundrum, Movies@Gorey, Movies@Swords, SGC Dungarvan
Когда: четверг, 19 января 2017 года. Начало 20.30
Организаторы: Stage Russia
Информация и билеты: www.specticast.com
Постановка «Академического театра им. Вахтангова». В ролях: Ольга Герман, Евгений Князев, Дмитрий Соломыкин, Валерий Ушаков, Мария Волкова и др.
Что: Театр в кино: «Анна Каренина»
Где: Movies@Dundrum, Movies@Gorey, Movies@Swords, SGC Dungarvan
Когда: четверг, 19 января 2017 года. Начало 20.30
Организаторы: Stage Russia
Информация и билеты: www.specticast.com