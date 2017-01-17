Встреча с автором Георгием Завершинским в «Swords Kids Club»

23 февраля 2017 в «Swords Kids Club» по адресу Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords, состоится творческая встреча с автором книги презентация книги «День Святого Патрика» священником Георгием Завершинским, начало в 19:00.

Презентация сборника рассказов «День Святого Патрика» состоялась в Дублине 15 декабря прошлого года. Книга включает 10 рассказов из разных стран и эпох. Дублинские, лондонские, шотландские истории соседствуют с рассказами о Москве 90-х годов прошлого столетия. Истории объединены двумя персонажами – русским православным священником отцом Иннокентием и ирландским сорвиголовой атеистом Рори О’Грейди.

Тогда же участники встречи решили, что соберутся еще раз, чтобы обсудить первое «светское» произведение автора.

Отец Георгий, специально приедет в столицу Ирландии для встречи с читателями и мнение о его произведении ему крайне важно!

Книгу «День Святого Патрика» можно приобрести в «Swords Kids Club», Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords.

Информационная поддержка проекта: «Наша газета», MCA Events, «Русский Мост».

Информация о встречах в «Swords Kids Club» на сайте http://www.swordskidsclub.com/

по телефонам: 0879792770, 018405163 или e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.