«Магия Любви» 29-30 апреля в Ирландии

Переживанию любви нужно обучаться, так как в нашем обществе мы получили различные установки, которые научили нас скорее бизнес стратегии «как любить продуктивно». Мы любим эгоистически, желая обладать объектом нашей любви. Это всего лишь привязанность, которая развивается из влюбленности. Любовь же ничего не требует взамен, она направлена на приятие себя, любимого человека, родных, окружающих нас людей, природы и даже всей Вселенной.

Любовь – это Жизнь! Любовь – это Трансформация! Она исцеляет, она наполняет, она очищает от всех страхов, вносит в нашу жизнь сказку, магию!

«Мы учимся любить без условий, без обратной реакции, без бартера. И каждый раз, когда мы обнаруживаем это чувство, вместе с ним можно проникнуть вниманием в то пространство чистого восприятия вне ума, которое нелогично, непредсказуемо, совершенно неконтролируемо, но именно в нем открывается наша природа. Нас не учили вглядываться в то тонкое чувствующее поле восприятия и излучения, которое было в нас с детства. А ведь с того времени ничего не изменилось, лишь ум набрал гору лишних шаблонов и рамок, которые мешают жить и наслаждаться, воспринимать мир в глубинной красоте и простоте».

Вот в это состояние глубины, полного приятия и жизни наполненной яркими красками, свободной от страхов и привязок мы будем погружаться в процессе тренинга.

Этот тренинг - Путь вглубь твоего Сердца! Это открытие в себе самого прекрасного состояния соединения с самим собой.

Дыхательные и тантрические техники, а так же активные психологические и телесные упражнения и медитации приблизят Вас к самим себе, и помогут понять и увидеть какие чудеса творит Любовь к себе, Любовь к окружающим людям...



Тренинг ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, для всех КТО:

* хочет полюбить Себя и принять своё тело

* кто только ищет свою любовь, своего человека

* кто уже нашёл свою вторую половину и счастлив в отношениях/браке, но хочет улучшить и сделать ярче совместную жизнь

* кто хочет испытать массу новых впечатлений и эмоций

Tренинг проводит:

Евгений Хотэй (Бельгия)



Закончил клиническую и практическую психологию в Бельгии город Антверпен. Эклектический психолог. Прошёл несколько посвящений в Шаманизм

Имея под рукой практические знания , над которыми потрудились психологи , целители , школы эзотерических и ведических знаний со всех концов света , создал собственную методику проведения тренингов.

Автор тренингов: «Разреши себе разрешать», «Магия любви или как сделать так , чтобы мои мечты сбывались» ,«Будь счастлив уже сейчас» ,«Убираем страх на раз», «Танец Шамана», «Я снимаю маску», «Разговор с телом», «Исцели себя сам», «Изменение родовых программ».

Все эти тренинги - это руководство для решения повседневных вопросов и сложных проблем , достижение состояния душевного спокойствия и гармоничности в жизни.

Частные консультации: Отношения в семье и в социуме. Работа со страхами, фобиями, проблематикой посттравматических последствий, неврозы. Проведение тренингов по «Системным Расстановкам»

Цена 135 евро, семейным парам скидка.

Количество мест ограничено, необходима предоплата в размере 50 евро для резервации места

Одежда для тренинга должна быть удобной и белого цвета, также с собой взять йога мат. Есть возможность остаться на ночь. Пo всем вопросам обращаться- 0871694150.

Место проведения: Cong Community Centre,Gortaroe,Co.Mayo.

Начало в 11.00