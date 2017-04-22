Презентация повести Георгия Завершинского: «Санфиш»

Главные герои повести – прямые потомки участников трагического события конца Второй мировой войны, когда английская подводная лодка «Санфиш», переданная по репарации советским морякам, была потоплена самолетом британской береговой охраны в результате ошибочного огня по своим («френдли файер»). Переосмысление события по прошествии многих десятков лет – основной драматический мотив повести.

События разворачиваются одновременно в двух временных измерениях. Читателю открывается внутренний мир героев – военных летчиков и подводников, а также их потомков, встретившихся в Шотландии в мирное время. Мечтательное воображение и способность прощать – свойства целого поколения шотландцев: командира бомбардировщика, его сына и внука. Именно Эдварду – внуку военного пилота, атаковавшего «Санфиш», – посчастливилось встретить женщину, дед которой погиб вместе со злополучной подлодкой. Сможет ли Эдвард убедить Александру до конца примириться с тем, что тогда произошло?

Необъятный бушующий океан, горы и бесконечное небо – также равноправные герои повествования. Сближение стихий – земных и небесных – отражает евангельский образ «житейского моря», которое успокоилось повелением Иисуса Христа.

Автор – протоиерей, благочинный Русской Православной миссии в Шотландии и Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии, кандидат технических наук.

Долгое время о. Георгий служил священником в православном храме Св. Петра и Павла в Дублине.

Он сам расскажет о своем произведении.

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