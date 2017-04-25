Презентация нового диска Ларисы Вильдановой - Торми

Певица автор и исполнитель своих песен выпустила свой второй альбом God Loves A Trier. 24го Мая в 8 вечера 2017 Лариса выступает в Дублине, по адресу: The Mercantile, 28 Dame Street.

15 лет назад Лариса оставила шумную Москву и поселилась в сельской местности, на ферме в Ирландии.

В России она закончила Уфимское Училище искусств, а затем Санкт-Петербургский институт культуры по специальности дирижер академического хора. За плечами Ларисы большой сценический опыт. Она активно выступала на площадках Башкирии, также участвовала в телепрограммах и фестивалях. Затем Лариса переехала в Москву, где продолжила свою сценическую карьеру в качестве автора-исполнителя и была генеральным менеджером Татарского Культурного центра в Москве. Под патронажем центра существовал Татарский Эстрадный Ансамбль «Хиляль» и вокальная школа для одаренных детей. Лариса принимала участие в конкурсе поэтов «Нашей Газеты» и Фестивале-конкурсе русской песни в Лондлоне где выиграла главные призы.

Свой второй альбом она посвятила пямяти своей ушедшей мамы, которая была замечательным поэтом и всячески поддерживала Ларису на ее творческом пути.

В песнях на своем новом альбоме в стиле «современное кантри» Лариса черпает вдохновение из традиционной ирландской музыки, ирландской природы, а главное, из общения с людьми, живущими в сельской Ирландии - веселыми, добрыми и обожающими природу животных и музыку.

Как результат- альбом дает очень позитивный настрой и показывает всестороннюю музыкальность автора. Лариса умело сумела сочетать нотки фольклора, госпела, классики, поп музыки и внести в песни славянские ноты, несмотря на то, что альбом написан на английском языке.

Tormey выпустила свой первый дебютный альбом Perfect As I Am в 2014 году, и он сильно контрастирует с ее новой работой. В то время как первый альбом был наполнен драмотическими мелодиями и прозван критиками «Песни одинокой женщины», то новый альбом полон задорных позитивных наполненных юмором мелодий и лирических фольклорных песен о счастливой любви.

Заглавный трек нового альбома God Loves A Trier- автобиографическая песня. Описывая свои давние стремления и мечты петь и писать музыку, с выпуском этого альбома, Лариса исполняет свои желания.

Одним из наиболее запоминающихся мелодий альбома, «Two Fires» являются оптимистичным треком с ирландским джайвом вместе с которым вы можете петь, танцевать и смеяться!

Альбом включает в себя сотрудничество с известной гитаристкой из Великобритани Sarah Jory, автором песен из Белфаста BG Pollock и одним из лучших кантри гитаристом Нашвилла (USA)

Daniel Parks. Спродюсировал альбом продюсер знаменитого Charlie Landsborough - Pete Ware, живущий в Великобритании.

Новый альбом можно купить на вебсайте Ларисы www.larissatormey.com или загрузить на ITunes или Spotify.

24го Мая в 8 вечера 2017 Лариса выступает с презентацией своего альбома в Дублине, по адресу: The Mercantile, 28 Dame Street.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://www.eventbrite.ie/e/larissa-tormey-new-album-launch-tickets-33437655929