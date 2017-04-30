Отменен концерт Михаила Жванецкого в Дублине

В информации, полученной от организаторов гастролей сатирика в Дублине и Лондоне компании Euro Entertainment и MCD сообщается, что причиной отмены дублинского выступления стал недостаточный объем продаж.

«Михаил Михайлович не доволен количеством проданных билетов и не приедет в полупустой зал «Олимпии» сообщил «Нашей газете» менеджер MCD Ноэл МакХайл. Вместимость театра 1300 зрителей, в 2007 году Жванецкий выступал в малом зале дублинского театра «Helix» вместимостью 470 человек. Тогда на его концерт было продано около 450 билетов.

Организаторы информирует зрителей купивших билеты на сайте ticketmaster.ie, что система произведет возврат средств автоматически, остальные смогут получить деньги в кассах театра.

Интервью со Жванецким