Изменен маршрут автопробега на День Победы в Дублине!

Новый план мероприятий:
Сбор в Феникс парке в 10.30. У Белого (Папского) креста.
Митинг, акция Бессмертного Полка, общая фотография.
Формирование колонны.
Конечной точкой маршрута станет Tymon Park Tallaght.
Координаты для gps. 53.306310, -6.348283.
Маршрут автопробега:
Papal Cross Феникс-парк
Выезд из парка на N3
Направляйтесь на север по Acres Rd
Дорога с частично ограниченным движением -300 м
На круге сверните на 1-й съезд на Chesterfield Ave -1,3 км
На круге сверните на 3-й съезд на North Rd - 650 м
Поверните налево на Ashtown Gate Rd - 350 м
На круге сверните на 1-й съезд на Navan Rd/R147
Продолжайте движение по Navan Rd -2,0 км
Двигайтесь по левой полосе; выезжайте на M50 через съезд в сторону Southbound/Port
Платная дорога - 650 м
Выезжайте на M50
Дорога с платными участками - 8,5 км
Двигайтесь по одной из 2 левых полос на съезде 10; выезжайте на съезд R838 в сторону Ballymount - 700 м
Поверните направо в сторону Ballymount Rd Upper - 20 м
Поверните направо в сторону Ballymount Rd Upper - 17 м
Поверните налево на перекрестке 1 на Ballymount Rd Upper - 350 м
Поверните направо - 160 м
На круге сверните на 1-й съезд - 110 м.
Въезд в Tymon Park Tallaght . Координаты для gps. 53.306310, -6.348283.
Администрация парка попросила убрать за собой мусор, поэтому берите с содой воду тушить угли и мешки для мусора.
За въезд в парк будет взиматься сбор €2 за автомобили и €1 за мотоцикл
Информация – Координационного Совета соотечественников