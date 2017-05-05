Фестиваль «От сердца к сердцу» в Дублине

Международный фестиваль «От сердца к сердцу» откроет свою программу с 11 по 14 мая в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Дублине.

На протяжении этих четырех дней каждое событие фестиваля станет частью рассказа о многогранной жизни Сестричества в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск, Республика Беларусь).

Добрая традиция взаимопонимания и единения разных культур и поколений поддерживается в обители с самого начала ее основания. Сестры надеются подарить и Вам возможность провести незабываемые часы в атмосфере красоты и заботы, поделиться теплотой своих сердец.

Программа фестивальных дней будет разной, но обязательно интересной как взрослым, так и детям:

Фотовыставки, кинопоказы и беседы будут посвящены жизни и служению святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, а также истории и социальной деятельности обители, названной в ее честь.

Концерт Монашеского хора Свято-Елисаветинского монастыря познакомит с традициями русского церковного пения, основанными на единстве жизни, молитвы и богослужения. В программе концерта литургические песнопения, духовные стихи и канты.

Мастер-классы по иконописи и иконографии раскроют секреты изготовления икон из полудрагоценных камней и минералов и техники написания икон темперой. Дополнят рассказ презентации икон и просмотр видеороликов о работе мастерских монастыря.

Проект «Инклюзивный центр «Дом» представит выставку рисунков детей с особенностями развития, показ мультфильма «Разноцветное путешествие», иллюстрациями которого стали эти работы, историю проекта строительства инклюзивного центра для детей с особенностями развития и работы инклюзивной студии детского творчества «Мы есть и мы вместе!»

Самая яркая часть фестиваля ожидает детей:

Конкурс рисунков «Цветы для Святой Елисаветы» приглашает принять участие маленьких посетителей. Подведение итогов и награждение победителей – в последний день работы фестиваля.

Кукольный театр «Батлейка» каждые два часа открывает двери в сказку. Вас ждут два спектакля: «Небесный гость» и «Царевна-Лягушка». Маленький театр и его актеры рассказывают свои истории необычайно близко к своим зрителям – так же, как и герои батлеек далекого прошлого.

Культурно-историческая экспозиция «Традиционная хатка» не только рассказывает о домашнем укладе и народном быте предыдущих столетий. Игры, веселые конкурсы и призы ждут всех!

Мастер-класс по плетению из соломки – это знакомство с народными промыслами и возможность самим создать небольшое украшение будут интересны и взрослым.

Показ детских анимационных фильмов представят работы, созданные при обители видеостудией во имя святого исповедника Иоанна Воина.

Согласно традиции, каждый день фестиваль будет сопровождать еще одно важное мероприятие. Добрый обычай проведения ярмарок был положен Великой княгиней Елисаветой и сохраняется сестрами в наши дни.

Выставка-продажа изделий монастырских мастерских будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00. Вам могут быть интересны: иконы, предметы церковной утвари и одеяний, книги, швейные изделия, украшения из серебра, сувениры, витражные изделия, керамика и многое другое.

Изделия, хранящие тепло рук мастеров, с любовью и молитвой изготовлены в обители по традиционным технологиям. Это не только прекрасный подарок, но и возможность помочь всем тем, кто на протяжении многих лет находится на попечении сестер Свято-Елисаветинского монастыря.

Уже более десяти лет фестиваль «От сердца к сердцу» проводит подобные мероприятия, объединяющие людей различных культур и возрастов в разных странах. Среди них: Беларусь, Россия, Франция,Австрия, Германия. Все собранные средства идут на дела милосердия.

Приглашаем Вас провести время в тихой душевной семейной атмосфере, ощутить чистоту и тепло православной культуры.

КОГДА: ЕЖЕДНЕВНО с 11 по 14 мая, 2017 с 10.00 до 20.00

ГДЕ: Храм Святых Апостолов Петра и Павла, Harold’s Cross Rd Dublin 6.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Больше информации о фестивале: http://obitel-minsk.by/en/news-and-articles/from-heart-to-heart-festival-to-be-organised-by-st-elisabeth-convent-in-london-a