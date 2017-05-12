В Дублине выступит группа «СПЛИН»

20 октября в Дублинском клубе «The Academy» питерская группа дает концерт в поддержку альбома «Ключ к шифру»!

Группа, давно подобравшая ключи от ваших сердец, в этот раз готова открыть что-то новое.

Новый альбом группы СПЛИН «Ключ к шифру» - это 15 песен, записанных на собственной студии в Санкт-Петербурге, городе, в котором родился проект в 1994 году.

Несмотря на эксперименты и метаморфозы, случавшиеся с группой, их музыка всегда узнаваема и «Ключ к шифру» - это та самая «сплиновская» гармония музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов.

Лидер группы Александр Васильев считает, что каждая песня - это зашифрованное сообщение, которое вряд ли поймет человек, оценивающий это со стороны. Но тот, кто готов открыться песне и впитать её в себя, получает заветный ключ к загадочному шифру.

Не удивительно, что лучше всего ключи считываются на живом концерте, где свет, звук, видеоряд, которые группа использует на сцене – дополнительные подсказки к шифру, которые получат зрители, пришедшие в клуб The Academy 20 октября. Старые, любимые публикой песни никуда не денутся. Новые тайны и загадки – первым делом, но и «Орбит без сахара» никто не отменял.

А нас, жителей Ирландии больше всего волнует вопрос, что Саша Васильев имел ввиду под Коннемара в песне «Урок географии» - местность на западе острова или одноименный напиток?

Когда: 20.10.2017, начало 20:30

Где: The Academy, 57 Abbey Street Middle, North City, Dublin 1, Ireland

Билеты:http://www.ticketmaster.ie/venueartist/198465/1007823

А также впервые: организованный фан-тур с группой Сплин!

Подробности: https://vk.com/spleantour

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