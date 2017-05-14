New Стиляги – спектакль для всех

Стиляги – юные музыканты, которые даже в мире суровых запретов и единых правил, не боятся быть свободными!

Они знают толк в настоящей музыке, умеют смеяться и наслаждаться жизнью! Особенностью мюзикла является его музыкальный ряд, составленный из хитов в джазовой и рок-н-ролльной обработке. В мюзикле много танцевальных и вокальных номеров.

Когда: 28.05.2017, начало в 18:00

Где: An Chúil Mhín, Clonsilla, Dublin 15, D15 PX99

Режиссер-постановщик: руководитель молодежной театральной студии "Бенефис", Юлия Михерева.

Билеты вы можете приобрести в Swords Kids Club или заказать по телефону 0879792770

Стоимость билета - 10 евро

Адрес мероприятия в Социальной сети: www.facebook.com/events/205458619944409/