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Музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» в школе «Радуга»

Музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» в школе «Радуга»

Театральная студия «ФАНТАЗЕРЫ» при русской школе «РАДУГА» приглашает на музыкальный спектакль «МУХА-ЦОКОТУХА»

Где: St.Lawrence"s parish centre, Kilmacud, Stillorgan, Co.Dublin

Когда: суббота, 20 мая, начало в 16.00

Информация: http://www.raduga.ie/muzykalnyy-spektakl-muha-cokotuha

Дополнительная информация по тел.: 085 115 9873

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Опубликовано в Афиша
Теги
"Наша газета"

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