Музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» в школе «Радуга»

Где: St.Lawrence"s parish centre, Kilmacud, Stillorgan, Co.Dublin
Когда: суббота, 20 мая, начало в 16.00
Информация: http://www.raduga.ie/muzykalnyy-spektakl-muha-cokotuha
Дополнительная информация по тел.: 085 115 9873
Театральная студия «ФАНТАЗЕРЫ» при русской школе «РАДУГА» приглашает на музыкальный спектакль «МУХА-ЦОКОТУХА»
Где: St.Lawrence"s parish centre, Kilmacud, Stillorgan, Co.Dublin
Когда: суббота, 20 мая, начало в 16.00
Информация: http://www.raduga.ie/muzykalnyy-spektakl-muha-cokotuha
Дополнительная информация по тел.: 085 115 9873