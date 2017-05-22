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Сольный концерт Максима Галкина в Дублине

Сольный концерт Максима Галкина в Дублине

Где: The Helix Theatre, Dublin

Когда: суббота, 17 февраля 2018 года. Начало 19.00

Организатор: MCA Events

Информация: https://www.facebook.com/events/1908803319333727/

Когда Максим Галкин выходит на сцену, в зале мгновенно возникает ощущение праздника, атмосфера радости и хорошего настроения. Каждая миниатюра, каждая реприза отточены до филигранного блеска. На его концертах зрители неудержимо смеются и восхищаются мастерством артиста. Максим Галкин элегантно управляет настроением публики, не отпускает ее ни на минуту, связывая невидимыми нитями ярко освещенную сцену и зрительный зал. И то, как Максим чувствует аудиторию, управляет ее настроением, вероятно, является его важнейшим качеством, которым обладают только большие мастера своего дела.
Специально к юбилейному концерту «25 лет на сцене» Максим приготовил целый фейерверк из уже полюбившихся пародий, юмористических номеров, песен, а также премьер и неожиданных сюрпризов. Незабываемый вечер, наполненный заразительным смехом, хорошим настроением и позитивной энергией, гарантирован!

Билеты поступят в продажу 12 июня!

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Опубликовано в Афиша
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"Наша газета"

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