Летний лагерь в школе «Радуга»

Традиционный, летний лагерь будет организован в школе «Радуга» с 3 июля по 18 августапо адресу: Huntstown community centre, Huntstown way, Blanchardstown, Dublin 15.

Наши лагеря стали для многих ребят не просто местом, где можно отдохнуть, но и местом, где дети общаются на русском языке, где интересно, вне зависимости от возраста, где каждый день происходят новые события, где дети получают новые впечатления и находят новых друзей.

Всё сделано для того, чтобы отдых детей в лагере был насыщен яркими впечатлениями от участия в развлекательных, спортивных, творческих мероприятиях.

Время работы лагеря с 10.00 до 15.00.

Каждая неделя лагеря будет посвящена новой тематике.

А также:

- арт-классы;

- спортивный день;

- интересные экскурсии;

- образовательные программы.

Отдых в нашем лагере для ваших детей будет интересным и полезным.

Дополнительная информация по тел.: 0851159873