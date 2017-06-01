Летний лагерь в школе «Радуга»

Наши лагеря стали для многих ребят не просто местом, где можно отдохнуть, но и местом, где дети общаются на русском языке, где интересно, вне зависимости от возраста, где каждый день происходят новые события, где дети получают новые впечатления и находят новых друзей.
Всё сделано для того, чтобы отдых детей в лагере был насыщен яркими впечатлениями от участия в развлекательных, спортивных, творческих мероприятиях.
Время работы лагеря с 10.00 до 15.00.
Каждая неделя лагеря будет посвящена новой тематике.
А также:
- арт-классы;
- спортивный день;
- интересные экскурсии;
- образовательные программы.
Отдых в нашем лагере для ваших детей будет интересным и полезным.
Дополнительная информация по тел.: 0851159873