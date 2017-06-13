Астрологический прогноз от Ауры на 14-28 июня 2017 года

Начинается сложный, конфликтный период. Особенно он неблагоприятен для чувствительных и пожилых людей, детей.

Ответственные, долгосрочные дела лучше отложить на потом, потому что ошибки будет трудно исправить. Из-за чрезмерных амбиций и честолюбия возможны серьёзные конфликты. Постарайтесь оставаться более дипломатичным, терпимым к мнению других. Самое главное - не принимайте категорических решений, сохраняйте оптимизм и позитив. Старайтесь брать на себя меньше обязательств, решая денежные и любовные дела. Есть вероятность, что появиться возможность прекратить давно надоевшие отношения. Время не благоприятно для инвестиций, подписания контрактов, особенно, долгосрочных, не стоит брать кредиты, делать дорогие покупки. Одновременно, наступающий период будет очень хорош для благотворительности, старайтесь поддержать тех, кому сейчас гораздо хуже, чем вам. Возможны травмы, аварии, вероятны падения с высоты. Будьте осторожны с острыми предметами, существует вероятность травм конечностей.

Овен. Пора решительно взяться за сложные вопросы. Появится возможность ускорить отсроченную работу. Хорошее время для того, чтобы побороться за благосклонность человека, который вам нравиться, создать романтическое настроение.

Телец. Не спешите вникать в важные вопросы. Наступает идеальный момент, когда стоит взять передышку или просто провести время дома. Неподходящее время для принятия важных решений.

Близнецы. Подходящий период для того, чтобы обратиться за помощью и советом к друзьям. Постарайтесь дистанцироваться не только от всех возможных проблем, но и от общения, конечно, если вы хотите хорошо отдохнуть.

Рак. Вы получите удовольствие от всего, что будет происходить вокруг. Жизнь будет весьма активной и насыщенной с плотным рабочим графиком у тех, кто не смог убедить начальство дать отпуск в это время года. Постарайтесь принять все перемены, которые произойдут в вашей жизни с честью и достоинством, тем более, что совсем скоро сами будете благодарить судьбу за столь щедрый подарок.

Лев. Хоть вас охватит романтическое настроение, не упустите хороший шанс взяться за сложные, отложенные дела. Подходящий период для бесед с влиятельным человеком, боссом, родственником или окружающими, которые не хотят вас понять, оценить.

Дева. Сложные вопросы и проблемы решаться сами по себе, только не теряйте терпения. Вы можете получить помощь от влиятельных людей или иностранцев. Период будет успешен для тех Дев, которые руководствуются интуицией.

Весы. Наступающий период будет насыщен нервозностью. Возможны неожиданные проблемы, препятствия на работе. Не подходящее время для важных встреч и переговоров, решения финансовых вопросов. Соблюдайте внутреннюю стойкость, медитируйте.

Скорпион. Неожиданные события заставят вас понервничать. Возможны неожиданные финансовые проблемы. Серьезнее относитесь к любимому человеку и родителям.

Стрелец. Постарайтесь на всё смотреть более оптимистично, учитесь противостоять искушениям и злости, не учите близких людей как им надо жить – позаботитесь о своей репутации.

Козерог. Вас может увлечь романтическое настроение. Этот период не будет благоприятен, для занятий делами или общения с незнакомцами. Вы будете комфортно чувствовать себя только в окружении близких и любимых людей. Со временем энергия и силы опять вернуться.

Водолей. Пришло время поверить в будущее, успех и любовь. Встречи с друзьями принесут радость. Есть вероятность, что когда то, дружеские отношения перерастут в романтические. Так что, никаких сверхурочных, больше отдыха.

Рыбы. Вы будете настроены на работу. Это хороший период для решения деловых и карьерных вопросов. Встречайтесь со старыми приятелями, завязывайте новые знакомства, но будьте осторожны - существует вероятность травм, ведите себя осторожней вблизи водоёмов.

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