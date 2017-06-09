VII Международный фестиваль-конкурс русской культуры "Истоки"

В фестивале-конкурсе принимают участие россияне и соотечественники, проживающие за рубежом. Возраст участников от 6 до 16 лет включительно (три возрастные группы). В репертуаре конкурсантов песни на русском языке - песня о России, народная песня, казачья песня, эстрадный фольклор, романс. В программе: вокальный конкурс в форме концерта, концертные выступления, круглый стол "Сохранение и популяризация русской культуры и русского языка в России и за рубежом", культурно-экскурсионная программа, гала-концерт и награждение. Председатель международного жюри Лина Арифулина (Россия) - известный продюсер и режиссер, лауреат премии Тэфи и Овация.

Место проведения: Россия, город Москва. Сроки проведения: 24 - 27 ноября 2017г.

Прием заявок до 01 октября 2017г. на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Информация о фестивале на официальном сайте www.festistoki.ru, www.festistoki.com

Президент фестиваля Сергеева Екатерина Владимировна.

Координатор фестиваля Дементьева Анна Геннадьевна.

Оргкомитет Международного фестиваля - конкурса русской культуры "Истоки"

+7 (499) 784-44-48

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