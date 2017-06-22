Почта будет доставлять посылки по выходным

Почтовые профсоюзы и работники An Post согласились выходить на работу в субботу и в вечерние часы по будням, чтобы повысить доходность компании терпящей миллионные убытки.

Покупатели он-лайн магазинов все чаще пользуются услугами компаний альтернативной доставки, предлагающих удобные способы получения покупок сделанных через интернет.

Почтовая служба хочет составить им конкуренцию и повышает интерес к покупкам в сети. Специалисты оценивают объем ирландского рынка он-лайн продаж в €600 миллионов. Сейчас, по сравнению с Великобританией, где каждый интернет покупатель ежегодно тратит €1011, ирландские шопоголики в прошлом году покупали в среднем на €553

Сообщает Irish Times