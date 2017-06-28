Еженедельно ирландцы сообщают о 500 социальных мошенниках

Министр социальной защиты Регина Дохэрти сказала, что с 18 апреля 2017года, когда ее предшественник, Лео Варадкар, начал кампанию по борьбе с мошенничеством в области социального обеспечения, ведомство получило почти 5000 жалоб от общественности.

Только за июнь Службой социальной защиты зарегистрировано 1482 доносов.

Однако, официальных данных о подтверждённых нарушениях Департамент не предоставил. Число жалоб со стороны общественности увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр социальной защиты, не смогла объяснить какое количество жалоб является обоснованным, а какие сообщения, просто наветы. Информационная кампания, начатая Лео Варадкаром в качестве министра соцзащиты обошлась государству более €200000, соответственно каждый «донос» стоил €130

Депутатов Парламента Ирландии интересовали реальные последствия компании.

Министр Дохэрти сказала, что ее департамент рассматривает все сигналы, но не каждый из них приводит к расследованию. Доклады с мест принимают и проверяют по релевантности, идентифицируют человека, на которого поступил донос, устанавливается, получает ли он социальное пособие. Если, установлено, что пособие выплачивается, информация передается в соответствующий отдел социального обеспечения.

«Социальный платеж не будет приостановлен на основании информации, полученной от общественности» - сказала г-жа Дохэрти.

Пресс-секретарь Департамента социальной защиты заявил: «Определение мошенничества может быть сделано только после детального расследования инспектором и решения о пересмотре в соответствии с «Законом о социальном обеспечении».