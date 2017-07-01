В июле проезд для детей в общественном транспорте будет бесплатным.

С 3 июля по 16 июля дети до 18 лет имеющие именную «Leap Card», смогут воспользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.

Проект «Kids Go Free» будет действовать на городском автобусе (кроме маршрутов Airlink), трамвае «Luas», городской электричке «DART», в пригородных поездах в зоне «Short-Hop Zone» и на автобусах «Ashbourne Connect». На междугородних автобусах компании «Bus Eireann» бесплатный проезд возможен только на маршрутах, где принимаются к оплате «Leap Card», эта акция будет действовать в Корке, Голвее, Лимирике и Ватерфорде.

Действует эта акция просто, при предъявлении именной детской «Leap card» деньги со счета карты автоматически не снимаются с понедельника 3 июля до воскресенья 16 июля.

Те родители, кто не оформил «Leap card» для детей, могут заказать ее на сайте www.leapcard.ie или в офисах продаж:

Dublin Bus Head Office, 59 O’Connell Street Upper, Dublin 1

Connolly, Heuston и Pearse Train Stations

Bus Station, Parnell Place, Cork

Bus Station, Ceannt Station, Eyre Square, Galway

Bus Station, Parnell St, Limerick

Bus Station, The Quay, Waterford

Подробности акции: about.leapcard.ie/kids-go-free.