В июле проезд для детей в общественном транспорте будет бесплатным.

Проект «Kids Go Free» будет действовать на городском автобусе (кроме маршрутов Airlink), трамвае «Luas», городской электричке «DART», в пригородных поездах в зоне «Short-Hop Zone» и на автобусах «Ashbourne Connect». На междугородних автобусах компании «Bus Eireann» бесплатный проезд возможен только на маршрутах, где принимаются к оплате «Leap Card», эта акция будет действовать в Корке, Голвее, Лимирике и Ватерфорде.
Действует эта акция просто, при предъявлении именной детской «Leap card» деньги со счета карты автоматически не снимаются с понедельника 3 июля до воскресенья 16 июля.
Те родители, кто не оформил «Leap card» для детей, могут заказать ее на сайте www.leapcard.ie или в офисах продаж:
Dublin Bus Head Office, 59 O’Connell Street Upper, Dublin 1
Connolly, Heuston и Pearse Train Stations
Bus Station, Parnell Place, Cork
Bus Station, Ceannt Station, Eyre Square, Galway
Bus Station, Parnell St, Limerick
Bus Station, The Quay, Waterford
Подробности акции: about.leapcard.ie/kids-go-free.