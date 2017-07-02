Людям среднего возраста выживать труднее, чем их родителям.

Термин «Поколение Х» был впервые использован Джейн Деверсон в 1964 году в работе по исследованию британской молодёжи. Женский журнал «Woman’s own» попросил провести серию интервью с подростками. Исследование выявило поколение, которое «спит друг с другом до свадьбы, не верит в Бога, не любит королеву и не уважает родителей, не меняет фамилию, когда выходят замуж». Журнал отказался опубликовать результаты проведённой работы, так как редакция посчитала это новое явление несоответствующим интересам издания. Для того, чтобы спасти своё исследование, Деверсон стала сотрудничать с голливудским корреспондентом Чарльзом Хамблеттом с целью издания книги «Поколение Х»

Сейчас, поколение 60х-80х выросло, купило недвижимость, которая для многих превратилась в обузу с негативной стоимостью в результате финансового кризиса. Они пережили период постоянного снижения доходов и столкнулись с мерами жесткой экономии. Взяли ипотечные кредиты и перезаложили имущество, столкнувшись с еще большими долгами. И в дополнение ко всему, их дети требуют больших расходов, чем те, что нужны были их родителям, сообщает «The Irish Times».

По данным опроса, только один из трех представителей «Поколения Х» надеется, что его финансовое положение улучшится, в то время как две трети не видят перспективы. Заслуженная и достойная пенсия им не светит. «Сегодня необходимо принимать во внимание ситуацию людей среднего возраста в обществе и дать им больше возможностей в вопросах пенсионной политики», - сказала Анн О’Киф, руководитель инвестиционного отдела «Aviva». Почти треть людей этого поколения до сих пор стараются, получить высшее образование, остальные считают, что не в состоянии учиться. Кроме того, большинство 50и летних уверены, что найти работу молодым гораздо легче.

И это ещё не все, три из четырех представителя «Поколения Х» признаются, что у них есть долги в среднем €5500 на человека.