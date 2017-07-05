Фестиваль Моря - Galway SeaFest

Организованный в порту города, яркий, красочный фестиваль, превзошел все ожидания разнообразием мероприятий, развлечений и серьезных диалогов по сохранению морской экосистемы.

В прошлом году Seafest посетили около 60,000 человек, а в этом году более 80,000.

Мэр Голвея, Пирс Фланери, отметил: «Океан покрывает 71% поверхности Земли и содержит 97% мирового запаса воды, производит более половины кислорода и поглощает большую часть углекислого газа. Знание океанских особенностей - необходимо всем, так как море влияет на нашу жизнь. И сегодня, как никогда мы должны понимать всё, что может предложить всемирный океан, научиться защищать его и рачительно пользоваться дарами моря»

Особое значение на фестивале было уделено образованию.

Для детей работали волонтеры и специалисты, которые рассказывали о водных ресурсах Земли, объясняли значение моря. Тут же можно было самому нарисовать или слепить морского обитателя, подсмотренного в многочисленных аквариумах.

Возможно, для многих юных посетителей, море станет частью будующей профессии.

В рамках фестиваля в Национальном Университете Голвея состоялась масштабная «Океанская конференция». Более 60 организаций привезли инновационные проекты и продукцию на «Морскую выставку».

Доклады и сообщения о научных открытиях, сделанные на конференции помогут сформировать стратегию для создания стабильной морской экономики. Уже сейчас эксперты считают Ирландию одним из лидеров в этом направлении.

Среди экспонатов выставки, самым уникальным, был признан вернисаж «Холодный Резонанс», посвящённый экспедиции норвежского исследователя Руаля Амундсена, достигшего Южного полюса 14 декабря 1911 года. Редкие фотографии, карты и предметы быта полярников были представлены послом Норвегии Ельзой Берит Ейкланд.

В фестивале приняли участие вооруженные силы Ирландии, в порт прибыло более 100 кораблей и парусников во главе со знаменитым фрегатом «Феникс». Гости могли подняться на борт, а небольшие кораблики бесплатно катали желающих по заливу, обещая встречу со знаменитым дельфином Немо.

Самой зрелищной частью фестиваля стало выступление спортсменов на флайбордах.

А гурманов ожидали гастрономические изыски от лучших кулинаров, раскрывающих секреты приготовления морепродуктов.

Яркое солнце, чистый воздух и бесконечная водная гладь с ее богатствами создавали полную гармонию человека и природы на Galway SeaFest.

Сабина Салим

Фото автора.