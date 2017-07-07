Страсти вокруг мусора

С 1 июля в Ирландии введена новая система оплаты за вывоз мусора.

Ранее стоимость вывоза бытовых отходов и продуктов переработки определялось компаниями, предоставляющими эту услугу. Поскольку стоимость вывоза «зеленых» контейнеров, с мусором, который можно перерабатывать была значительно ниже, чем у бытовых отходов, многие пользователи этим злоупотребляли. После проведенного исследования, было обнаружено, что около 40% обычного мусора попадало в контейнеры для переработки. Стоит отметить, что большую часть отходов подлежащих переработке Ирландия экспортирует в Китай. И в результате высокой нормы бытовых примесей, только в 2017 году перевозчики вернули 160 контейнеров обратно.

Новая система оплаты за вес будет имплементирована в стране в течение следующих 15 месяцев. Предполагается, что новая система увеличит стоимость услуги по вывозу мусора от 27% до 32%. Правительство достигло с оппозиционной партией Фина Фол договоренности о том, что за мусор потребители будут платить в зависимости от его веса (pay-by-weight), а созданный регулятор будет контролировать цены на вывоз отходов.

По мнению правительства, такая система заставит клиентов мусорных компаний более тщательно сортировать отходы.

Одна из крупнейших компаний, «Panda Waste» уже объявила о том, что будет наказывать домовладельцев, которые неправильно используют контейнеры для мусора.

Согласно новым требованиям, клиенты не правильно сортирующие свой мусор будут наказываться штрафом от 10 до 25 евро.

Представитель Шин Фейн, Мэри Лу Макдоналд призвала Правительство внедрить систему поддержки для уязвимых групп населения.

Социал-демократы заявили, что создадут национальную систему отчетности в соответствии с доходами, размером семьи, здоровьем, возрастом и другим критериям.

«Партия труда» предупреждает, что новая система вызовет волну протестов и «тысяч людей выйдут на улицы».