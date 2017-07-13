Богатство на ирландском пляже

Жительница Дублина Элис Макдонелл обнаружила много всего на популярном пляже в Дан Лири. Элис вместе с другими любителями закаливания ежедневно плавает в Ирландском море в районе Сандиков. Постоянные посетители купален 40 фут и Сандиков после теплых дней, нечастых в Ирландии, обнаруживают в этих местах множество забытых вещей. Так улов Элис после жарких дней июня и июля составил: 28 полотенец, 64 пары носок, огромного количества мужского и женского белья, спортивных костюмов, брюк и вполне приличной обуви.

Стоит заметить, Эйлис считала только парные носки - непарным счету не было.

Очень часто, приходя утром в купальню 40 фут после погожего дня, завсегдатаи обнаруживают в раздевалках и вокруг кучки забытой одежды. Иногда набор забытых вещей таков, что не понятно – в чем вообще купальщик ушел с пляжа? Особенно много вещей остается после рождественских заплывов, в дополнение к традиционному белью и купальникам на берегу остаются костюмы Санта Клаусов и шапочки эльфов.

Стоит отметить, что Элис понадобилось немало времени, чтобы почти все найденное имущество.

В своем интервью Irish Times Элис попросила купальщиков убирать за собой, а все вещи сдала в благотворительный магазин