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Богатство на ирландском пляже

Богатство на ирландском пляже

Вещи, забытые отдыхающими на ирландском пляже помогут благотворительной организации.

Жительница Дублина Элис Макдонелл обнаружила много всего на популярном пляже в Дан Лири. Элис вместе с другими любителями закаливания ежедневно плавает в Ирландском море в районе Сандиков. Постоянные посетители купален 40 фут и Сандиков после теплых дней, нечастых в Ирландии, обнаруживают в этих местах множество забытых вещей. Так улов Элис после жарких дней июня и июля составил: 28 полотенец, 64 пары носок, огромного количества мужского и женского белья, спортивных костюмов, брюк и вполне приличной обуви.

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Стоит заметить, Эйлис считала только парные носки - непарным счету не было.

Очень часто, приходя утром в купальню 40 фут после погожего дня, завсегдатаи обнаруживают в раздевалках и вокруг кучки забытой одежды. Иногда набор забытых вещей таков, что не понятно – в чем вообще купальщик ушел с пляжа? Особенно много вещей остается после рождественских заплывов, в дополнение к традиционному белью и купальникам на берегу остаются костюмы Санта Клаусов и шапочки эльфов.

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Стоит отметить, что Элис понадобилось немало времени, чтобы почти все найденное имущество.

В своем интервью Irish Times Элис попросила купальщиков убирать за собой, а все вещи сдала в благотворительный магазин

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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