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Деньги за воду вернут

Деньги за воду вернут

Клиенты компании Irish Water, будут иметь возможность подать заявление на возврат денег, но они должны будут доказать, что платили за воду, сообщает The Irish Times.

Заявку на возврат можно сделать через интернет. Однако, необходимо будет предоставить доказательство того, что деньги за воду были уплачены.

Министр жилищного хозяйства Иган Мёрфи проинформировал кабинет министров, что сумма, возврата составит примерно €170,000,000.

Тем не менее, решение о возврате денег за воду было принято. В скором времени, должен быть создан интернет ресурс, на котором можно будет подать заявку.

На организацию самих мероприятий по возврату средств, государством может быть потрачено почти €10,000,000.

Премьер министр Лео Варадкар и министр жилищного хозяйства пообещали, что большинство смогут вернуть деньги за воду до конца этого года.

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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