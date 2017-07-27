Авиашоу в Брее #BRAYAIRDISPLAY

Более 140 тысяч человек посетили ежегодное авиашоу в пригороде Дублина.

50 тысяч гостей посмотрели субботние полеты 22 июля и 90 тысяч пришли посмотреть воздушное шоу в воскресенье, 23 июля.

В программе полетов принимали участие: воздушные акробаты Breitling Wingwalkers на бипланах Boeing Stearman, королевские соколы из Иордании Royal Jordanian Falcons на пилотажных самолетах Extra-300, французская пилотажная группа из Бретани Patrouille Tranchant на самолетах Fouga, F-18 испанских ВВС, летающая лодка Catalina, британская пилотажная группа The Blades, многоцелевой истребитель Norwegian Vampire и МИГ-15 производства СССР.

Всего в шоу было задействовано 18 пилотажных команд. С замиранием толпа следила за восхитительными мастерскими трюками авиаторов. Порадовали зрителей и парашютисты Ирландского парашютного клуба, а также команда The Black Knights Irish Army Parachute Team.

Подробности на сайте: http://brayairdisplay.com

Фото: IRP

























































































































































































http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/comunity/10041-aviashou-v-bree-brayairdisplay#sigFreeIdfdb06802b4 View the embedded image gallery online at:

Видео: Almost Irish