Стали выдавать больше ирландских паспортов

За первые 6 месяцев 2017 года паспортное бюро выдало более 500 000 паспортов.

Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Journal.ie.

Рост заявлений на выдачу паспорта пришелся на март, в этом году их было на 36,5%, чем в тот же период прошлого года, в мае ирландцы подали почти 97 000 заявок.

Министр иностранных дел Саймон Ковени считает, что процедуру выдачи паспортов удалось увеличить благодаря новой системе, позволяющей подать запрос на выдачу нового паспорта через Интернет.

«90% онлайн-запросов обрабатываются в течение пяти рабочих дней, и почти 17% от всех обращений поступают через интернет» - сказал министр.

Министр иностранных дел советует тем, кто собирается обновить паспорт, ознакомится с WEB сайтом Паспортного офиса и заполнить заявление on-line https://passportonline.dfa.ie/

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