Лео Варадкар объявляет войну алкоголю и наркотикам

В новой национальной стратегии Ирландии говорится, что только в 2014 году от наркотиков умерло 697 человек, что в три раза больше, чем погибших в ДТП и в 12 раз больше, чем жертв криминальных разборок.

Лео Варадкар пообещал, что проект «Стратегии общественного здоровья» (алкоголь) до конца года станет законом - Public Health (Alcohol) Bill.

Законопроект предлагает ввести ограничения на продажу алкоголя, магазины должны будут пробивать чеки на алкоголь отдельно от продуктов, будут введены ограничения на количество продаваемого алкоголя и запреты на рекламу.

Премьер уверен, что Ирландия имеет серьезные проблемы с алкоголем. «Мы будем добиваться, того чтобы алкоголь не рассматривался как обычный продукт, как например, фрукты или пицца», - сказал он.