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Лео Варадкар объявляет войну алкоголю и наркотикам

Лео Варадкар объявляет войну алкоголю и наркотикам

Премьер-министр Ирландии настроен решительно бороться, с наркотиками и алкоголем, пишет Irish Times.

В новой национальной стратегии Ирландии говорится, что только в 2014 году от наркотиков умерло 697 человек, что в три раза больше, чем погибших в ДТП и в 12 раз больше, чем жертв криминальных разборок.

Лео Варадкар пообещал, что проект «Стратегии общественного здоровья» (алкоголь) до конца года станет законом - Public Health (Alcohol) Bill.

Законопроект предлагает ввести ограничения на продажу алкоголя, магазины должны будут пробивать чеки на алкоголь отдельно от продуктов, будут введены ограничения на количество продаваемого алкоголя и запреты на рекламу.

Премьер уверен, что Ирландия имеет серьезные проблемы с алкоголем. «Мы будем добиваться, того чтобы алкоголь не рассматривался как обычный продукт, как например, фрукты или пицца», - сказал он.

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Опубликовано в Общество
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