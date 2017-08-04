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Планируете полететь на отдых в длинные выходные? Приезжайте в аэропорт Дублина заранее!

Планируете полететь на отдых в длинные выходные? Приезжайте в аэропорт Дублина заранее!

В ближайшие выходные 5-7 августа на рейсы из столичного аэропорта зарегистрировались более 400 000 пассажиров, пишет Irish Independent.

Аэропорт просит людей приезжать не позднее, чем за 90 минут до вылета в связи с возможностью задержек на контроле.

Несмотря на многочисленные сообщения об увеличении загруженности аэропорта, управляющая компания Dublin Airport Authority (DAA) не считает, что пассажиры должны прибывать за три часа до вылета, но просит правильно оценивать возможное время для прохождения необходимых процедур, дабы не опоздать на рейс.

Сейчас в связи с ростом террористических угроз была ужесточена система досмотра пассажиров и это занимает больше времени.

По данным руководства аэропорта Дублина, пиковый поток пассажиров ожидается в воскресенье, в этот день зарегистрированы более 104 000 проданных авиабилетов.

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Опубликовано в Общество
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