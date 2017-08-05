В Ирландию едет более 400 беженцев

Ирландский Департамент юстиции заявил, что в этом году из Греции в Ирландию приедет еще 440 сирийских беженцев.

В соответствии с Программой по защите беженцев (Irish Refugee Protection Programme), правительство страны взяло на себя обязательство принять 4000 беженцев.

С 2015 года, в Ирландию приняло 1244 беженцев в рамках различных программ.

По программе Переселения (Resettlement programme) ирландцы должны принять 1.040 беженцев из Ливана. Всего, на сегодняшний день, прибыло 785 человек, остальные 255 переселенцев поступят до конца 2017 года.

Программа переселения включает в себя людей, которые в настоящее время обосновались в лагерях беженцев в Греции и Италии. В рамках этой программы Ирландия должна принять 2,622 беженца: 1 088 человек из Греции и 623 из Италии. Пока не принято решение, откуда будут приняты оставшиеся 910 человек. Всего по этой программе в страну уже прибыло 459 человек из Греции, сейчас ожидается прибытие еще 440 беженцев.