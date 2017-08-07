Родителям не хватает денег, все потрачено на школу

Благотворительная организация «Barnados» обвинила правительство Ирландии в том, что выделяется недостаточно средств и родители сами должны субсидировать систему образования страны.

В среднем подготовка первоклассника обходится родителям около €800.

Отправить в учебное заведение старшего школьника обойдется в €355.

Никакие другие общественные услуги не нуждаются в таком субсидировании, как система образования, говорит руководитель «Barnados» Джун Тинсли.

«Многие родители откладывают оплату текущих счетов, покупают меньше еды или занимают деньги, чтобы купить детям все необходимое для нового учебного года» - говорит Тинсли.

Было опрошено 1800 родителей, и 45% из них признались, что вынуждены экономить, чтобы подготовить ребенка к школе.

Большинство опрошенных считают, что только на покупку книг для начальных классов уходит от €50 до €100.

Один из пяти родителей старшеклассников платит за книги более €300.

Опрос показывал, что на школьную форму для начальных классов надо около €95, и от €150 до €200 для старшеклассников.

Затраты, необходимые для подготовки ребенка в школу в этом году почти такие же, как и в прошлом году, за исключением незначительного снижения цен на обувь.

Организация «Barnardos» призывает правительство обеспечить детям конституционное право на бесплатное начальное образование.

Таким образом, в бюджет 2018 года надо включить дополнительно €103,2 млн. чтобы бесплатное образование стало реальностью.

«Barnados», также предлагает государственному бюджету взять на себя обязательство ежегодно инвестировать в образование около €126,9 млн., чтобы все дети имели бы доступ к среднему образованию, после того, как будет обеспечено начальное бесплатное образование