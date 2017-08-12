Public Card Service – электронный чип для каждого жителя Ирландии

С мая 2017 года Карта государственных услуг (Public Service Card) нужна для записи на теоретический экзамен по ПДД, без нее нельзя получить ирландский паспорт, а скоро и другие государственные услуги.

Почему же систему, внедренную Департаментом социального обеспечения для получателей социальных пособий, хотят распространить на всех жителей страны?

Впервые PSC появилась в 2012 году, ее главное отличие – элементы биометрических данных владельца. Проще говоря, при получении документа в офисе Социальной службы делается цифровая фотография человека, и она вносится в единую базу данных. Таким образом, все действия индивидуума, в том числе и информация с камер наружного наблюдения становятся известны.

Первоначально таким образом «Социал» выявлял мошенников, получающих пособие по чужим документам, но в дальнейшем сфера использования PSC стала расширяться.

Государство считает карту важным шагом в повышении безопасности в борьбе с террористической угрозой. По состоянию на май 2017 года только 2,6 миллиона жителей страны получили PSC.

Теперь правительство пытается внедрить Карту государственных услуг почти во все структуры, контактирующие с населением с тем, чтобы «оцифровать» как можно больше людей.

Предполагается, что без карты невозможно будет:

• подключиться к он-лайн сервису налоговой службы;

• получить гранты на образование, услуги школьного транспорта и он-лайн сервис для учителей;

• оплатить дорожный налог и внести изменения в регистрационные данные транспортного средства;

• получить финансирование для фермерского хозяйства;

• получить национальную карту возраста (age card);

• получить услуги медицинских учреждений;

• посетить ирландские тюрьмы.

Министр Государственных расходов и реформ Паскаль Донохью призывал всех жителей Ирландии, достигших 18-летнего возраста, иметь Public Service Card, при этом владение ей не является обязательным.

Изучив вышеуказанный список услуг, становится ясно, что без PSC жизнь в Ирландии практически невозможна.

Более того, правительство не скрывает, что доступ к персональным данным будут иметь многие службы, в том числе, с возможностью мониторинга систем видеонаблюдения и анализа биометрических данных, что противоречит конституции страны и вызывает озабоченность правозащитников.

Фактически, внедрение карты является способом электронной идентификации ее владельца, и конфиденциальность гражданина более не гарантирована.

Возмущение правозащитников вызывает и масштаб этого проекта, в котором принимает много государственных департаментов, учреждений и разработчиков.

Требование иметь PSC напрямую связано с созданием интернет портала «MyGovId» и формированием интернет-идентификации каждого жителя Ирландии.

В перспективе правительство Ирландии планирует совместить базу данных PSC с информацией пограничного контроля, что позволит отслеживать перемещение граждан. В PSC Ирландия может интегрировать все общественные функции, но в ЕС гораздо меньше энтузиазма по поводу любого обмена данными между государственными органами. Поэтому тотальное введение Карты гос.услуг может вызывать серьезные дискуссии, прогнозируют аналитики.