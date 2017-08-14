Правительство Ирландии вступило в борьбу с дизельными авто

Разница между ценами на дизель и бензин стимулирует автовладельцев приобретать именно дизельные автомобили.

Сейчас ставка налога на бензин составляет 58.7% за литр топлива, включая 4.6% сбора за вредный выхлоп, за дизель берут всего 47.9%, из них сбор за загрязнение 5.3%.

Департамент предлагает предусмотреть в бюджете 2018 года увеличение налога на солярку до уровня бензина.

Повышение налога до 50.08% принесет бюджету дополнительные €68 миллионов в год и €337 миллионов в перспективе до 2022 года

Кроме экономической выгоды, целью правительства является улучшение экологии страны, заявляется в обращении Департамента финансов. Повышение тарифов будет стимулировать автовладельцев приобретать авто с меньшим выбросом вредных веществ в атмосферу.

Предусматривается, что изменения коснутся и системы дорожного налога. Ставки его на автомобили с повышенным выхлопом будут предусмотрены.

В изменениях в системе сбора дорожного налога введенных в 2008 и 2015 годах правительство исходило из того, что дизель считался «топливом для бизнеса». Однако, последнее время наблюдается рост именно некоммерческих авто на этом топливе. Только в прошлом году дизельных автомобилей было продано в 2.5 раз больше чем бензиновых.

Каким образом будут компенсированы затраты владельцам коммерческого транспорта и фермерам – пока неизвестно.

Инициативу о выравнивании сбора на оба вида топлива поддержала Еврокомиссия и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

А некоторые страны, как например, Франция и Великобритания уже объявили о запрете на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2040 года.

Лондон, Париж, Мадрид, Афины и многие города Германии заявили о желании убрать дизельные авто со своих улиц.