Новая система аттестации на экзамене Leaving Cert

Согласно новым правилам старая система, предусматривающая 14 типов оценок, заменена на более простую 8 бальную систему.

Ученики, сами могут выбирать уровень экзаменационной дисциплины, от высшего, до начального уровня. В аттестате указано, какой уровень сложности был выбран.

Например, ученик, который получил более результат от 90% до 100%, в соответствии с новой системой, будет классифицирован как получивший категорию - H1, а тот, чьи баллы в диапазоне от 80% до 90% - H2, при выбранном «высшем» уровне сложности.

Эти изменения призваны предотвратить «гонки за баллами», а также снизить давление на выпускников во время экзаменов.

Новая система также направлена на то, чтобы во время выборочного отбора, как можно больше бывших школьников имели возможность поступить в ВУЗы.

Именно из-за этих изменений, в этом году больше учеников решили сдавать экзамены по более высоким уровням учебных дисциплин, поскольку новая система обеспечивает « низкий риск неудачи».

Однако, Государственная экзаменационная комиссия (State Examinations Commission) требует, чтобы критерии для получения аттестатов (Leaving Certificate) не были бы изменены.

Критики новой системы говорят, что она может приравнять знания учеников «хорошистов» с «троечниками». Новая система не удовлетворяет и высшие школы, потому что, по их мнению: «уровень оценки упал» и не соответствует критериям высшего образования.

Например, в рамках новой системы, ученик, который получил 59%, получит одинаковое количество баллов с тем, кто получил 50%.

Несмотря на критику, новую систему поддерживают большинство учителей, родителей и учеников.

Национальная ассоциация директоров и заместителей директоров (National Association of Principals and Deputy Principals) советуют не унывать тем ученикам, которые не получили ожидаемых результатов - они смогут пойти учиться в Техникумы (further education colleges) и исправить свои балы в будущем.