В ирландском листе ожидания 687000 больных.

В августе помощи медиков ожидает почти 687000 человек, только в июле их число увеличилось на 9500.
Большинство из этих людей, 494000 в ожидании первичной консультации, 86000 - нуждаются в стационарном лечении.
Самая большая очередь в Университетской больнице Голвея, там 50500 человек не могут получить медицинскую помощь.
Не лучше ситуация и в больнице Ватерфорда, там помощи врачей ждут 36367 пациентов, а в Дублинском Матер госпитале в листе ожидания – 31254 человека.
Люди ждут помощи специалистов: отоларингологов, ортопедов, дерматологов и урологов.
По данным Управления здравоохранения Ирландии(HSE), 33% ожидают медицинской помощи менее трех месяцев, а 54% - более шести.