В ирландском листе ожидания 687000 больных.

Кризис в области здравоохранения достиг своего пика, список пациентов ожидающих врачебной помощи побил очередной рекорд, сообщает Irish Mirror.

В августе помощи медиков ожидает почти 687000 человек, только в июле их число увеличилось на 9500.

Большинство из этих людей, 494000 в ожидании первичной консультации, 86000 - нуждаются в стационарном лечении.

Самая большая очередь в Университетской больнице Голвея, там 50500 человек не могут получить медицинскую помощь.

Не лучше ситуация и в больнице Ватерфорда, там помощи врачей ждут 36367 пациентов, а в Дублинском Матер госпитале в листе ожидания – 31254 человека.

Люди ждут помощи специалистов: отоларингологов, ортопедов, дерматологов и урологов.

По данным Управления здравоохранения Ирландии(HSE), 33% ожидают медицинской помощи менее трех месяцев, а 54% - более шести.