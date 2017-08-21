Превысил скорость – учись!

Считается, что такие курсы будут более эффективными для водителей, которые любят лихачить, чем нынешняя система штрафов и штрафные баллов. Идея этой инициативы состоит в том, чтобы предотвратить повторение нарушений ПДД.

Курсы должны помочь водителям понять, что превышение допустимой скорости опасно не только для них, но и для других участников дорожного движения.

Водителям придется заплатить за эти курсы и плата, возможно будет выше существующего штрафа в размере €80.

Курсы по интенсивному обучению водителей - нарушителей разработали с участием психологов. Во время занятий водителям напомнят, насколько важно соблюдать требования безопасности движения. Программа курсов состоит - из занятий в классе и урока вождения с квалифицированным инструктором. По окончании, необходимо будет сдать тест.

Директор Автомобильной ассоциации Ирландии Конор Фоган приветствовал эту инициативу и сказал, что это неизбежно побудит водителей быть дисциплинированными на дороге. «Я согласен с тем, что эта система не может применяться ко всем нарушениям, но в некоторых случаях она будет эффективной», - сказал он.

Департамент транспорта сообщает, что в настоящее время Road Safety Authority (RSA) консультируется с соответствующими британскими экспертами по внедрению этой системы в Ирландии.