Как и когда вернут деньги заплаченные Irish Water?

После продолжительных дебатов и рассмотрения вопроса водного сбора правительственной комиссией было решено, что государство должно оплачивать стандартное потребление воды в домашних условиях.

Я оплатил все счета Irish Water, так что мне вернут деньги, верно?

Правильно. Процесс возмещения, вероятно, начнется в октябре, с неопределенным обещанием, что каждый получит все деньги к Рождеству.

Каков будет процесс возмещения?

Мы не знаем. Это одна из ключевых деталей, которые должны быть разъяснены в ближайшие недели. Процедура возврата должна быть автоматической, если у Irish Water есть данные вашего банка, дебетовой или кредитной карты. Но есть значительное число людей, которые заплатили с использованием альтернативных методов, вероятно, им придется подать заявку на возмещение.

И сколько денег вернут?

Это зависит от того, сколько из 5 выписанных счетов вы оплатили, и сколько совершеннолетних лиц живут в доме. Домовладельцы, которые сделали все пять платежей и в домовладении проживал один взрослый, получат €200, а те, кто живет в семье где более одного взрослого, будут иметь право на €325.

Должен ли я вернуть «субсидию на сохранение водных ресурсов»?

Удивительно, но нет. Грант в размере €100 был распределен Департаментом социальной защиты и был введен в 2015 году. Его широко рассматривали, как попытку побудить людей зарегистрироваться в биллинговой системе, хотя правительство настаивало на том, чтобы оно поощряло более широкое использование воды. Хотя премьер Лео Варадкар сказал, что он хотел бы, чтобы грант был вычтен из возмещения, официальные заверения, данные Еврокомиссии, разделяют водяной сбор и этот социальный платеж.

Я оплатил счета на воду, но переехал дом в начале этого года. Смогу ли я получить возмещение?

Конечно, хотя вам, возможно, придется подождать. Департамент жилищного строительства сообщил, что возврат тем, кто переехал домой, станет логическим кошмаром, и такие платежи могут остаться не обработанными до следующего года.

Сколько стоит возврат и откуда идут деньги?

Государство само покроет все расходы в размере €170 миллионов, деньги уже поступили на счет Irish Water.

И как поддерживать и развивать инфраструктуру водоснабжения?

Все деньги будут поступать из казначейства, а это значит, что мы все равно будем платить за воду, как мы всегда это делали.

Как насчет всех счетчиков? Есть ли для них сейчас применение?

Сложно сказать. С одной стороны, с их помощью были обнаружены утечки и создана программа контроля за использованием воды. Но, это конечно, не компенсирует всю стоимость и все хлопоты, связанные с их установкой.

Я получил грант, но так и не оплатил счета. Должен ли я вернуть €100?

Нет. Почти 200000 человек потребовали грант, но не заплатили ни один из пяти инвойсов от Irish Water. Это означает, что все они действительно выиграли от водяного фиаско.

На самом деле это не кажется справедливым?

Конечно, нет!