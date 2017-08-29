Выпивать в Ирландии дорого, а будет еще дороже…

Сейчас цена на алкогольные напитки в Ирландии на 75% выше средней по странам Евросоюза и вдвое дороже выпивки в Испании и Франции. К такому выводу пришел Евростат.

Но, скоро за алкоголь в Ирландии придется платить еще больше, если новый закон о «Общественном здоровье» будет принят парламентом страны.

В частности закон предусматривает, введение минимальной цены за порцию пива, вина или виски.

Исследование Евростата установило, что Ирландия является одной из семи самых дорогих стран для алкогольной продукции. В рейтинге Изумрудный остров обгоняют только: Швейцария, Норвегия, Дания, Исландия и Австрия.

Выгоднее всего выпивать в Македонии. Однако самые дорогие в Европе сигареты в Великобритании. Еще один рекорд Ирландии – рост цен на недвижимость. Агентство Moody’s считает, что в течение следующих 12 месяцев цены на дома вырастут еще на 5%.

Сообщает Irish Mirror