Ryanair разъяснил ситуацию с новыми правилами провоза ручной клади

До этого авиакомпания позволяла брать на борт одну большую сумку или чемодан и маленькую женскую сумку, пакет из магазина или кейс для компьютера.

Теперь на борт можно будет взять только один предмет размером не более (35cm x 20cm x 20cm), ранее допустимый размер был (55cm x 40cm x 20cm). В авиакомпании заявляют, что это сделано из за многочисленных жалоб пассажиров на задержки рейсов в связи с необходимостью разложить избыточную ручную кладь.

Как выяснила газета Irish Times теперь с собой в самолет два предмета багажа могут взять только пассажиры, купившие право приоритетного прохода в самолет (priority boarding). Стоимость этой услуги обойдется в €5 дополнительно к цене билета. Приоритетные пассажиры смогут пронести на борт чемодан размером (55cm x 40cm x 20cm) и сумку размером (35cm x 20cm x 20cm). Все остальные пассажиры, обязаны будут оставить ручную кладь габаритами (55cm x 40cm x 20cm) у входа в самолет. И смогут получить их на ленте багажа в аэропорту прилета.

Вещи, которыми обычный пассажир сможет воспользоваться на борту самолета, например, компьютер, планшет, наушники, книги или детское питание можно сложить в сумку размером (35cm x 20cm x 20cm). Как объяснили в компании, багаж такого размера можно поместить под сиденье впереди стоящего кресла.

Не будет ограничений и на пакеты из магазинов Duty Free.

Одновременно Ryanair увеличил максимальный допустимый вес багажа с 15 до 20 кг и снизил тарифы для регистрации багажа с €35 до €25.