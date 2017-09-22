В Ирландию едет меньше мигрантов, но все больше живущих здесь иностранцев выбирают ирландское гражданство.

Центральное статистическое управление Ирландии опубликовало отчет о прошедшей переписи населения 2016 «Миграция и разнообразие ирландского населения».

По сравнению с результатами переписи 2011 года количество иммигрантов, живущих на острове, снизилось на 1.6%. Сейчас в Республике живет 535475 «неирландцев». Зато число иммигрантов принявших ирландское гражданство выросло на 87.4%, с 2011 года натурализовались 104784 иностранца.

Выросло и количество смешанных семей, ирландско-иностранных браков стало на 14.7% больше.

Самые большие иммигрантские общины, проживающие в Ирландии: поляки – 122515, британцы- 103113, литовцы – 36552, румыны - 29186, латыши – 19933, бразильцы 13640

Согласно отчетам среди других крупных общин из стран бывшего СССР с числом иммигрантов от 1000 до 10000 человек: молдаване, россияне, украинцы.

По результатам переписи 2716 жителей Ирландии указали, что они имеют российское гражданство.

Больше всего иммигрантов: 19.9% проживают в Голвей, 17.3% в Дублине и 18.2% и пригороде Дублина – Фингал.

Стоит отметить, что в некоторых городах Ирландии иммигранты составляют до 40% от населения. Так около половины населения составляют иммигранты в г. Баллихонис, Графство Мейо, в Эджворстаун и Баллимахоне, Графство Лонгфорд - иммигрантов более 30%.

Средний возраст ирландских иммигрантов 25-35 лет, то есть их родные страны потеряли самое зрелое, работоспособное население.

Все больше иммигрантов принимают ирландское гражданство. Чаще всего ирландский паспорт берут: литовцы, испанцы, поляки и французы.

Иммигранты составляют 15% всех трудовых ресурсов страны. Большинство иммигрантов работают в магазинах, отелях и ресторанах, на производстве.

Что интересно, позиции топ менеджеров в Ирландии чаше занимают граждане Франции, США и Германии.

Чаще иммигранты из Восточной Европы живут в арендованных домах, а граждане Западноевропейских стран покупают имущество в Ирландии.

В 2016-2017 годах в Ирландии иммигрирует больше африканцев, британцев и американцев, это и понятно – люди бегут от экономической и политической нестабильности.

Все публикации отчета: http://www.cso.ie/en/csolatestnews/presspages/2017/census2016profile7-migrationanddiversity/