Посол Литвы в Ирландии принял участие в открытии литовской клиники в Дублине

На церемонии открытия посол сказал: «Открывающийся филиал Вильнюсской клиники – хороший пример инвестиций и экспорта литовских медицинских услуг. И кроме этого, я более 20 лет назад получил диплом доктора и могу точно сказать, что уровень литовской медицины позволит успешно функционировать новому центру в Дублине».

«Sandyford Healthcare» является филиалом «Медицинского Центра Диагностики и Лечения» в Вильнюсе. Для участия в официальной церемонии открытия в Дублин прибыл директор центра доктор Лаймутис Пашкявичюс. «Уровень нашей медицины позволит значительно сократить очереди в медицинских учреждениях Ирландии. В своей работе мы ориентируемся не только на публику из Восточной Европы, но и на ирландцев», - сказал он.

«Sandyford Healthcare» - это современный медицинский центр, цель которого быстро и эффективно заботиться о здоровье жителей Дублина и всей Ирландии», - заявил управляющий директор центра Вайнюс Ракаускас.

В центре работают квалифицированные доктора, профессионалы в своей области, в том числе профессор Наримантас Самалавичюс – колопроктолог, абдоминальный хирург в Мадиицнском центре диагностики и лечения. Заведующий Клиникой Хирургии Онкологического института Вильнюсского университета.

Особое внимание уделяется диагностике. В центре на современном оборудовании проводятся все необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Клиника предлагает эхоскопию, эндоскопию, электрокардиограммы под нагрузкой и в состоянии покоя (EKG), а также другие важные исследования и анализы, широкий спектр услуг в области одонтологии. Наши врачи одонтологи специализируются на протезировании, имплантации, пломбировании, а также позаботятся о профессиональной гигиене полости рта.

«Мы приглашаем в наш центр всех, кому необходима помощь семейного доктора (GP), врачей гастроэнтерологов, гинекологов, кардиологов, урологов, психологов и других специалистов, а также исследования и назначения лечения, в том числе и для профилактического обследования.

Наши опытные физиотерапевты предлагают широкий спектр услуг, занятия кинезиотерапией, массаж, и другие физиотерапевтические процедуры, которые помогут восстановить силы или окрепнуть после перенесенных травм. Клиника «Sandyford Healthcare» заботится о своих пациентах. Наши специалисты прислушиваются к нуждам каждого человека и уделяют ему столько времени и внимания, сколько требуется для решения проблемы», - говорит управляющий директор центра Вайнюс Ракаускас.

«Sandyford Healthcare» работает с понедельника по пятницу, с 9 утра до 7 вечера, а по субботам с 9 до 14 часов.

Добираться до клиники очень удобно, как на автомобиле, так и на автобусе или трамвае LUAS.

По вопросам регистрации и другой информации обращайтесь:

Телeфон: +353 1 567 6999;

эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адрес: Unit D, Time Place, 21 Corrig Rd., Sandyford, Dublin 18

Интернет: www.sandyfordhealthcare.ie

Социальная сеть: https://www.facebook.com/sandyfordhealthcare/

В клинике говорят на русском, литовском и английском языках

Фото: I.R.P.