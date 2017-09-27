Райнаир отменяет рейсы с ноября по март

27 сентября ирландский лоукостер уведомил пассажиров, о возможном продлении отмен рейсов с ноября 2017 года по март 2018 года.

От действий авиакомпании уже пострадали более 400000 пассажиров. Теперь Ryanair предупредил, что еще 25 ее самолетов не вылетят в зимний период.

Руководство авиаперевозчика заявляет, что пока на рейсы, которые планируется отменить, не продано ни одного билета. Руководство компании уведомило пассажиров, что если кто-то уже купил билет на рейс, который не состоится – уведомление от перевозчика придет за пять недель до предполагаемого путешествия.

Майкл ОЛири опять принес извинения: «Только 1% наших пассажиров пострадает от отмен» - заявил он».

В качестве компенсации авиакомпания предложила пострадавшим пассажирам ваучер на сумму €40 в случае если билет был куплен в 1 конец и €80 в оба направления. При этом пассажиры в праве получить полную компенсацию за несостоявшееся путешествие и расходы связанные с отменой рейса в соответствии с правилами ЕС EU261

Пишет Irish Times