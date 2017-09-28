Ураган Экс-Мария испортит ирландцам выходные

Редкое природное явление будет наблюдаться на этой неделе над Ирландией: сразу два мощных урагана Ли и Мария, которые пока бушуют на побережье США, соединятся воедино в центре Атлантического океана и сформируют мощный посттропический циклон Брайн.

Он достигнет Ирландии в воскресенье вечером. Такие данные получены согласно построенным метеорологами погодным моделям. The Evening Standard сообщает, что, по данным метеорологической службы, таких катастрофических последствий, как в Карибском бассейне, не ожидается, но будет сильный дождь и ветер. Также всю неделю будут стоять туманы и сохранится высокая влажность.

Жителям острова рекомендуется внимательно следить за прогнозом погоды. Эксперты говорят о возможных перебоях с подачей электроэнергии и проблемах с транспортным сообщением.

«Экс-Мария», он же Брайан, «испортит погоду» в конце этой и начале следующей недели, но последствия будут решительно менее разрушительны, чем в другой части света.

Пишет газета «Англия»