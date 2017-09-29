Бердхилл в Типперари, назван самым опрятным городом Ирландии

870 городов и поселков страны участвуют в ежегодном конкурсе «опрятных городов».

В 2017 году самым опрятным поселком стал Бердхилл, вслед за ним Клонакилти в Корке назван самым ухоженным маленьким городом страны.

Победителей объявил министр регионального развития Майкл Ринг.

«Это великолепное достижение жителей Бердхилл, ранее три поселка в Типперари завоевывали это звание, но Бердхилл получил его впервые» сказал он.

В прошлом году самым опрятным городом Ирландии был признан Skerries, в графстве Дублин.

Конкурс на звание самого опрятного ирландского населенного пункта организует и проводит сеть продовольственной франшизы SuperValu.

Стоит отметить, что один из пабов в Бердхилл Matt the Thresher входит в известную сеть гастрономических ресторанов с представительством в Дублине. Дублинский паб регулярно принимает глав государств и официальные делегации, посещающие ирландскую столицу.

Сайт ресторана http://mattthethresher.ie/