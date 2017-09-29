Бердхилл в Типперари, назван самым опрятным городом Ирландии

В 2017 году самым опрятным поселком стал Бердхилл, вслед за ним Клонакилти в Корке назван самым ухоженным маленьким городом страны.
Победителей объявил министр регионального развития Майкл Ринг.
«Это великолепное достижение жителей Бердхилл, ранее три поселка в Типперари завоевывали это звание, но Бердхилл получил его впервые» сказал он.
В прошлом году самым опрятным городом Ирландии был признан Skerries, в графстве Дублин.
Конкурс на звание самого опрятного ирландского населенного пункта организует и проводит сеть продовольственной франшизы SuperValu.
Стоит отметить, что один из пабов в Бердхилл Matt the Thresher входит в известную сеть гастрономических ресторанов с представительством в Дублине. Дублинский паб регулярно принимает глав государств и официальные делегации, посещающие ирландскую столицу.
Сайт ресторана http://mattthethresher.ie/