Референдум по абортам состоится в следующем году

Премьер министр страны Лео Варадкар объявил, что очередной референдум о разрешении абортов состоится в мае – июне 2018 года.

На референдуме будет вынесен вопрос об изменеии восьмой поправки, запрещающей аборты.

Кроме этого правительство планирует провести референдум о гарантированном государственном доходе для женщин – домохозяек, он состоится в октябре 2018 года одновременно с президентскими выборами.

Еще несколько референдумов пройдут в июне 2019 года. На них будут подниматься вопросы снижения предельного возраста избирателей до 18 лет и уменьшения срока необходимого для констатации развода с 4х до 2х лет.

Всего в профильный комитет ирландского парламента, внесены предложения о 10 референдумах и это не считая возможный плебисцит по воссоединению с Северной Ирландией, который возможно будет назначен по результатам BREXIT. Пишет The Irish Times