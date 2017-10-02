В Ирландии бурный рост населения, но ирландцы покидают страну

Центральное статистическое управление зафиксировало прирост населения острова на 52900 человек, за 2017 год.

Сейчас в Ирландии проживает 4792500 человек. Рост населения – самый большой за последние 9 лет!

Тем не менее, коренные жители острова продолжают покидать страну.

Сотрудник ЦСО Джим Хогарти, говорит, что рост является результатом естественного прироста и положительной миграции. «Из 84 600 человек, которые приехали в Ирландию до апреля 2017 года, 27400 человек (32,4%) являются гражданами Ирландии. При этом уехавших за тот же период, было 64800, из них коренными жителями были 30800 человек или 47,5%. В 2017 году из страны уехало 3 400 ирландцев» - сказал он.

В этот же период в Ирландии родилось 63900 детей и умерло 30800 человек - естественный прирост составил 33 100 человек.

В Ирландию прибыло 18700 иммигрантов из Соединенного Королевства и 12100 жителей Ирландии, уехали в Великобританию.

В апреле 2017 года в Дублине проживало 1,35 миллиона человек, что составляет 28,2% от всего населения страны.

Экономист банка KBC Остин Хьюджес говорит: «Нынешний темп прироста населения в Ирландии составляет 1,1%, а это почти в четыре раза превышает средний показатель по ЕС (0,3%)». Кстати, данные «Eurostat» показывает, что в 2016 году население в десяти странах членах ЕС из 28 государств, сокращается.

«Таким образом, опыт Ирландии является исключительным. Основными движущими силами демографической динамики в Ирландии являются: относительно высокие показатели рождаемости, а также быстро меняющиеся показатели миграции - сказал Остин Хьюджес.

«При этом миграционные потоки являются самой нестабильной частью ирландского населения, несомненно, самым поразительным аспектом демографической ситуации в Ирландии является то, что она имеет самые высокие показатели рождаемости и самые низкие показатели смертности в Евросоюзе. Кстати, в Ирландии самый низкий средний возраст в ЕС. Все эти изменения увеличивают темпы роста самой Ирландии. Кроме того, этот потенциал дополняется более высоким уровнем образования иммигрантов, из которых 64% имеют высшее образование. Из ухавших выучится в институтах смогли только 44%».

Источник: http://www.msn.com/en-ie/news/newsireland/population-growth-is-highest-in-nine-years/ar-AAsATP4?li=AAmb2oK&ocid=spartandhp