Не можете найти работу? Идите на службу в Ирландскую армию!

Сейчас в ирландской армии, военно-морских силах и ВВС служат 9 500 человек. В ходе призывной кампании планируется привлечь еще 800 служащих.

Как сказал министр: «Служба в Силах самообороны предлагает первоклассную подготовку, возможности для карьерного роста и высокую зарплату успешным кандидатам».

Он отметил, что после недавнего увеличения зарплаты рядовые в армии и матросы ВМС будут получать годовой доход в размере €27000.

Кандидаты должны быть старше 18 лет и моложе 25 лет. Последний день подачи заявлений на военную службу - пятница 27 октября. Исключения составляют служащие ВМС, для них предельный возраст 27 лет. Никаких ограничений по национальному и этническому составу кандидатов не предусмотрено. Заявления для участия в конкурсе можно заполнить на сайте: military.ie.