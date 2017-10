У сигарет в Ирландии больше нет имени

Ирландия стала четвертой страной в мире, где на упаковке табачных изделий не будет указано название.



С 1 октября в магазинах страны запрещено продавать табачные изделия, где название сигарет указано на упаковке. Аналогичные требования уже существуют в Австралии, Великобритании и Франции. «Закон о здравоохранении» (стандарты табачной упаковки) был подписан президентом Майклом Д. Хиггинсом в марте 2015 года.

Хотя мера, которая призвана сделать табачные упаковки менее привлекательными для потребителей, вступила в силу 30 сентября, изделия, поступившие на полки магазины до этой даты, могут продаваться еще один год.

Новое законодательство, которому сильно сопротивлялось табачное лобби, обязывает производителей печатать на упаковке вместо бренда предупреждения о вреде для здоровья и ставит своей целью информировать потребителей о вредных последствиях табакокурения. Специалисты из «Royal College of Physicians of Ireland» считают, что «Упаковка без логотипа исключает возможность рекламы и, как было показано, помогает снизить потребление табака в странах, где эта мера уже введена». Сообщает The Irish Times