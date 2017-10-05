В ирландских деревнях закроют 400 почтовых отделений

Профсоюз работников почты утверждает, что после закрытия этих отделений почты в стране их останется всего 700. Сейчас у «An Post» - 1100 почтовых отделений.

Почтовая служба заявляет, что пока не известно, сколько точно отделений будет закрыто, так как окончательное число будет определяться количеством сотрудников.

Газета «Irish Independent» пишет, что редакция видела письмо, отправленное «An Post» членам профсоюза, в котором говорится, что разработан план, согласно которому в стране останется 700 почтовых отделений. Точные данные о том, где будут закрыты почтовые отделения, не разглашаются, но ожидается, что почтовые отделения в ирландских деревнях будут закрыты в ближайшие пять лет.