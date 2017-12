У ДОБРА НЕТ ГРАНИЦ

Волшебный Санта Клаус, для которого нет ничего невозможного, на своих быстроходных санях скоро доставит в аэропорт Дублина группу детей-инвалидов на двухнедельные каникулы в Ирландии по программе «Рождественский отдых и лечение».

Семьи из 9 ирландских графств примут ребят и в буквальном смысле смогут продлить им жизнь. Уже известно, что в итоге оздоровления уровень заражения радиацией снижается на 50%, а продолжительность жизни увеличивается на 2 года.

Кодовое название данной программы – «Операция Санки». Её осуществление стало возможным благодаря активной деятельности благотворительной организации «Дети Чернобыля», возглавляемой Эди Роуч.

С 1991 года эта самоотверженная женщина, а также ее верные соратники, многие другие неравнодушные к чужой беде люди смогли организовать приезд в Ирландию на оздоровление более 25,500 детей.

Среди гостей - прикованные к инвалидным креслам, но не сломленные духом Саша Лёвкин и Саша Холдов. В фонде они всем известны как «Два Саши». Один из них работает над созданием собственной биографии, второй – мечтает стать художником, хотя для этого ему приходится держать кисть во рту и рисовать пальцами ног.

Мальчики останавливаются с семьёй Мини (Meaney) в городах Брее и Гори (каунти Вексфорд). В Беларуси оба Саши живут в одном из первых, специально построенных CCI домов, где смогли почувствовать себя защищёнными и вести независимый образ жизни с помощью специально обученного персонала.

Утром 19 декабря их лучший друг и «Ирландский Папа» Дэмиен Мини прилетит специально из Гаити, где работает в ирландской негосударственной организации «Haven Partnership», собирающей средства для надежного существования народа Гаити. Дэмиен ждёт обоих Саш, которые проведут Рождество, и Новый Год в Гори в специально обустроенной для них семьёй мини квартире и семейном доме в Брее.

Мальчики покорили сердца членов этой семьи с первой встречи. Дело в том, что уже более 15 лет родители Дэмиена, его сёстры и братья посвятили сотни часов своей волонтёрской работы строительству и обустройству на территории Беларуси спец. учреждения «Веснова». Именно там провели первые годы своей жизни оба Саши. С тех пор Дэмиен устраивает тёплый приём мальчикам в их втором ирландском доме.

Глава благотворительной организации «Дети Чернобыля» Эди Роуч так высказалась по поводу приезда группы: «Для многих детей приезд в Ирландию на Рождество, возможность побыть в кругу семьи – самое большое чудо. Ведь суть этого светлого и великого праздника – это ощущение взаимопомощи, семейного тепла, возможность поделиться радостью рождения всепобеждающей жизни и любви. Для некоторых семей, которые будут встречать детей в аэропорту Дублина, такие встречи уже стали ежегодной традицией. Приглашенные дети стали частью их семей, их собственной жизни. Но в первую очередь, несомненным эффектом таких приемов, которые стали закономерным результатом неутомимой деятельности и предельной самоотдачи уже трёх поколений ирландских волонтёров, является, конечно же, здоровье детей».

Всем нам следует быть признательными и благодарными тем, кто протягивает руку помощи нуждающимся, кто готов дарить праздник другим и особенно детям. Светлого Рождества нашим гостям и всем нам!

Опубликовано от имени организации Эди Роуч «Дети Чернобыля» (ССI)

